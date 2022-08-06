77 جهة تشارك في مهرجان بريدة للتمور

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حيث يقدم للزائر عدد من المعلومات التي تتعلق بالنخيل، ويتم تقديم الخدمات للمزارعين وإرشادهم بأهمية النخلة والعناية بها وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية حول زراعة النخيل وجني المحاصيل والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية.كما تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المنظم للمهرجان جملة من الخدمات، كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور وعدد من الخدمات المساندة، كما يقدم المهرجان مختبرا لسلامة الأغذية يرصد ويراقب حالات التلوث في منتجات التمور المعروضة ويضبط حالات الغش التي قد تحدث في ساحة التمور، إضافة إلى الإرشاد والتوعية والتثقيف.
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