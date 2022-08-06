مشروع لبرمجة الروبوت بالمدينة

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وتضمن المشروع الذي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الأبناء في مجال البرمجة وتكنولوجيا الأكواد والروبوت، عروضا شائقة قدمها الأبناء المتدربون لمشروعات التدريب والبرامج التي نجحوا في تصميمها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية «أبناؤنا الخيرية» بالمدينة المنورة مشروع برمجة (الروبوت - المستوى الأول) مستهدفة الفئة العمرية الناشئة من الجنسين من 9 إلى17 سنة.وتضمن المشروع الذي يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الأبناء في مجال البرمجة وتكنولوجيا الأكواد والروبوت، عروضا شائقة قدمها الأبناء المتدربون لمشروعات التدريب والبرامج التي نجحوا في تصميمها.

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