بدء التسجيل للتدريب الصيفي بتعليم ينبع

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وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي، أن برامج التدريب الصيفي التي ستقام في الفترة من 16 إلى 27 محرم في عدد من المجالات التدريبية، تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية من المعلمات والقيادات التربوية بإدارة تعليم المحافظة بواقع برنامجين تدريبيين كحد أقصى لكل موظفة؛ حرصا على تحقيق النمو والتطوير المهني، واستثمار فترة الإجازة الصيفية ببرامج نوعية تنعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لعام 2022، والتي ينفذها قسم التدريب والابتعاث / بنات (عن بعد)، ويستمر التسجيل فيها إلى نهاية دوام الخميس 13 محرم الحالي عبر نظام المنجز الالكتروني بينبع.وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي، أن برامج التدريب الصيفي التي ستقام في الفترة من 16 إلى 27 محرم في عدد من المجالات التدريبية، تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية من المعلمات والقيادات التربوية بإدارة تعليم المحافظة بواقع برنامجين تدريبيين كحد أقصى لكل موظفة؛ حرصا على تحقيق النمو والتطوير المهني، واستثمار فترة الإجازة الصيفية ببرامج نوعية تنعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

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