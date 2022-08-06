شكرا لقرائتكم خبر «التعليم» تطلق مشروع التدريب الصيفي الالكتروني المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة التعليم تعميما للبدء بتنفيذ مشروع التدريب الصيفي الالكتروني المركزي من خلال منصة التدريب الموحد لوزارة التعليم؛ بهدف توفير فرص تدريبية على مستوى المملكة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ.

وأوضح التعميم أن تنفيذ البرامج التدريبية الصيفية المركزية يأتي خلال إجازة العام الدراسي في الفترة من 9 إلى 27 محرم الحالي، ويجري التسجيل في البرامج التدريبية الالكترونية: (متزامن، غير متزامن) عبر المنصة الموحدة للتدريب الالكتروني على الرابط المخصص.

وتشرف الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الالكترونية، بالتعاون مع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وجهات شريكة داخل الوزارة وخارجها؛ سعيا منها للرفع من مستوى جودة مخرجات التعليم، وتستهدف هذه البرامج التدريبية تنمية الكوادر البشرية، من خلال إعداد وتأهيل وتطوير شاغلي الوظائف التعليمية بصورة مستمرة، استجابة للاحتياجات التدريبية المتجددة وفق المناهج والمسارات الثانوية الجديدة، ووفق المتغيرات الناتجة والتطورات في أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم.

وتعد المنصة الموحدة للتدريب الالكتروني واحدة من جملة مشروعات وزارة التعليم التي تهدف إلى تفعيل تطبيقات التقنية والاستفادة منها في التدريب الالكتروني.​







البرامج التدريبية المستهدفة



برامج تدريبية طويلة المدى



تتراوح بين 20 - 60 ساعة تدريبية



لا تنتهي بمؤهل، وتمتد إلى 3 أسابيع



يشترط اختبار الاجتياز للحصول على الشهادة



برامج تدريبية قصيرة المدى



لا تزيد على 15 ساعة تدريبية



لا تنتهي بمؤهل



معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي



المجالات المستهدفة

المناهج الجديدة - المسارات الثانوية - المناهج وطرق التدريس - البرامج والاختبارات الدولية - التربية الخاصة والطفولة المبكرة - الإدارة المدرسية والتعليم الالكتروني