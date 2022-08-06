إيقاف 3 أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي

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وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم على 3 مواطنين لتعمدهم إتلاف جهاز رصد آلي.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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