أمطار المملكة تتواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت الأمطار هطولها على مختلف مناطق المملكة، حيث هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير وتبوك صاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدن للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

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