شكرا لقرائتكم خبر جولات إرشادية لتعريف مزارعي مكة بالأساليب الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن خطته الإرشادية حملة توعوية في إحدى المزارع بالعاصمة المقدسة.

وتأتي هذه الورشة والجولات نتاج تعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، حيث يشكل الإرشاد الزراعي ركنا مهما وأساسيا لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج، كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني، أن الجولة الإرشادية هدفت للتعريف بتطبيق «مرشدك الزراعي» وطريقة استخدامه وشرحه للمزارعين.

وبين أن التطبيق يهدف إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، كما يوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة إطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.

ولفت إلى أنه تمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة، والتي تهدف إلى رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع، إضافة إلى نقل التقنيات الحديثة للمزارعين لتحسين كمية نوعية الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة الدخل مع الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وحث القرني المزارعين في العاصمة المقدسة على استخدام تطبيق (مرشدك الزراعي)، مشيرا إلى أن التطبيق من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين وبأسهل الطرق.