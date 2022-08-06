شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ14,509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.نتائج الحملات:
إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 14,509 مخالفين، منهم:
8581 مخالفا لنظام الإقامة
4337 مخالفا لنظام أمن الحدود
1591 مخالفا لنظام العمل
إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 420 شخصا، منهم:
43 % يمنيو الجنسية
48 % إثيوبيو الجنسية
9 % جنسيات أخرى
ضبط 22 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54,739 وافدا مخالفا، منهم:
51,658 رجلا
3081 امرأة
إحالة 42,592 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 3509 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 11,337 مخالفا
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