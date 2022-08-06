الإيقاع بـ14,509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ14,509 مخالفين في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 14,509 مخالفين، منهم: 8581 مخالفا لنظام الإقامة 4337 مخالفا لنظام أمن الحدود 1591 مخالفا لنظام العمل إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 420 شخصا، منهم: 43 % يمنيو الجنسية 48 % إثيوبيو الجنسية 9 % جنسيات أخرى ضبط 22 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54,739 وافدا مخالفا، منهم: 51,658 رجلا 3081 امرأة إحالة 42,592 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 3509 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 11,337 مخالفا

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