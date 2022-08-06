ضبط قائديّ مركبتين لتركيبهما تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ في مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور العاصمة المقدسة قام بضبط قائديّ مركبتين لتركيبهما تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
وكشفت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” أن المركبتين تم تسييرهما من دون لوحات أمامية، وتصوير ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تم حجز المركبتين وإحالتهما للهيئة المرورية لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهما.
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