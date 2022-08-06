الدفاع المدني ينقذ قاطني مبنى في القضيبية ويتمكن من إخماد حريق اندلع به

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬محشورين‭ ‬بمبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬وإخلاء‭ ‬بقية‭ ‬القاطنين‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬به‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬وإخماده‭ ‬بعد‭ ‬الدفع‭ ‬بـأربع‭ ‬آليات‭ ‬وسبعة‭ ‬عشر‭ ‬ضابطا‭ ‬وفردا‭.‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬غرفة‭ ‬المراقبة‭ ‬والسيطرة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بلاغاً‭ ‬بالواقعة‭ ‬،‭ ‬انتقلت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والإطفاء‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬قاطني‭ ‬المبنى‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬وإخماده‭ ‬،‭ ‬وباشرت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عمليات‭ ‬التبريد‭ ‬منعاً‭ ‬لتجدد‭ ‬الحريق‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬بنقل‭ ‬أربعة‭ ‬مصابين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ .‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬جارية‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬