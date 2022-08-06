الدفاع المدني ينقذ قاطني مبنى في القضيبية ويتمكن من إخماد حريق اندلع به

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ سبعة أشخاص كانوا محشورين بمبنى سكني في منطقة القضيبية وإخلاء بقية القاطنين إثر اندلاع حريق به حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بـأربع آليات وسبعة عشر ضابطا وفردا.
وفور تلقي غرفة المراقبة والسيطرة بالإدارة العامة للدفاع المدني بلاغاً بالواقعة ، انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء على الفور إلى الموقع ، حيث تمكنت من إنقاذ قاطني المبنى والسيطرة على الحريق وإخماده ، وباشرت بعد ذلك عمليات التبريد منعاً لتجدد الحريق ، فيما قام الإسعاف الوطني بنقل أربعة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وأشارت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن التحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
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