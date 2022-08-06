سرايا القدس توجه ضربة كبيرة لأسدود وعسقلان بصواريخ بعيدة المدى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات وجهت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم السبت ضربة كبيرة لأسدود وعسقلان برشقة صواريخ بعيدة المدى. وقالت الوحدة الصاروخية لسرايا القدس إنها أطلقت رشقات كبيرة من الصواريخ الموجهة تجاه الأراضي المحتلة في تمام تاسعة القائد بهاء أبو العطا. وأعلنت “سرايا القدس” قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة. وقالت “القناة 13” العبرية إن مستوطنات الجنوب تتعرض لرشقات ثقيلة من صواريخ غزة. أخبار قد تهمك

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