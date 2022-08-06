ماذا تعرف عن خدمة تفويض أبشر؟.. إليك جميع مميزاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أكدت منصة أبشر، اليوم السبت، أن خدمة “تفويض أبشر” تمكن المواطنين والمقيمين من إصدار التفاويض إلكترونيا لشخص آخر لتنفيذ الخدمات.

وأوضحت أن الخدمات التي يمكن للمفوض تنفيذها هي: إصدار الإقامة، تجديد الإقامة، التأشيرات، قيادة المركبة.

وبينت أن مميزات الخدمة، تشمل سهولة تنفيذ الخدمة إلكترونيا، وإمكانية إلغاء التفويض في أي وقت، والحفاظ على سرية معلومات الدخول.

وعن خطوات التنفيذ، فتشملك الدخول إلى منصة أبشر، واختيار التفاويض من القائمة، ثم اختيار تفاويض خدمة أبشر.