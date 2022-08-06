اخبار الخليج – «الجرائم الالكترونية»: تداول مقاطع مصورة قديمة جدا تهدف إلى تحريض الرأي العام

محمد بن مسعود - الدمام - ‮«‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‮»‬‭: ‬تشير‭ ‬اعمال‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬إلى‭ ‬تداول‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬ببعض‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تتضمن‭ ‬تجاوزات‭ ‬ومخالفات‭ ‬قانونية،بهدف‭ ‬اثارة‭ ‬وتحريض‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وهي‭ ‬أنشطة‭ ‬معتادة‭ ‬ومبرمجة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬،ومن‭ ‬بينها‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭..‬يتبع‭ ‬

اتضح‭ ‬انها‭ ‬قديمة‭ ‬جدا‭ ‬واتخذت‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالها‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ .. ‬وتهيب‭ ‬الادارة‭ ‬بكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬،‭ ‬عدم‭ ‬التعاطي‭ ‬أو‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وحماية‭ ‬السلم‭ ‬الاهلي‭.‬