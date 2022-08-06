اخبار الخليج – «الجرائم الالكترونية»: تداول مقاطع مصورة قديمة جدا تهدف إلى تحريض الرأي العام

محمد بن مسعود - الدمام - «مكافحة الجرائم الالكترونية»: تشير اعمال الرصد والمتابعة إلى تداول مقاطع مصورة ببعض حسابات التواصل الاجتماعي، تتضمن تجاوزات ومخالفات قانونية،بهدف اثارة وتحريض الرأي العام وهي أنشطة معتادة ومبرمجة في مثل هذا التوقيت من كل عام ،ومن بينها مقاطع من داخل مركز الاصلاح والتأهيل..يتبع
اتضح انها قديمة جدا واتخذت الاجراءات القانونية حيالها في وقتها .. وتهيب الادارة بكافة المواطنين ، عدم التعاطي أو التفاعل مع مثل هذه المخالفات في اطار العمل على حفظ الأمن وحماية السلم الاهلي.
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