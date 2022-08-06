إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في المسارات والبرامج للعام الجامعي القادم 1444هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات اللازمة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء 11 محرم 1444هـ الموافق 9 أغسطس 2022م ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح بأن يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة علماً بأنالطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين والمرشحات في مسارات الكليات الصحية طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية وسيتم إرسال موعد الكشف برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة بضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة متمنياً التوفيق والسداد للجميع.