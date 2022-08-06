شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتأهب للدفاع عن حقوقه بعد قضية أبوجبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتأهب إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، إلى الدفاع عن حقوق العالمي، بعد شكوى محمد أبوجبل ضد النادي.

أبوجبل يعلن تقدمه بشكوى ضد النصر

وكان حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، قد أعلن تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي.

وكشف محمد أبوجبل في بيان رسمي اليوم السبت، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد أبوجبل في بيانه أنه كان يحرص على التواجد في معسكر النصر السعودي الإعدادي الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح أنه طلب من النادي الحصول على التأشيرة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقيع العقود، إلا أنه فوجئ برد النادي الذي جاء صادمًا، حيث أوضحت الإدارة له أنها غير معترفة بالعقود.

وحاول اللاعب التسوية مع النادي من خلال الحصول على جزء من العقد، إلا أن النادي عرض مبلغ أقل، وهو ما رفضه الحارس المصري.

وعليه فقد قرر اللاعب اللجوء إلى فيفا، من أجل الحصول على قيمة العقد كاملة.

رد فعل النصر على شكوى أبوجبل

وأكدت مصادر مطلعة في نادي النصر السعودي، أن محمد أبوجبل موقفه ضعيف وأن هذه الشكوى للضغط فقط، مشيرة إلى أن النادي سوف يصدر بيانًا للتوضيح خلال الأيام المقبلة.