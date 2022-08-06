شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر سانتو.. اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع نجم ليدز يونايتد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع صفقة جديدة ونارية من صفوف فريق ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع نجم ليدز

وبحسب صحيفة "الافتصادية" السعودية فإن اقترب فريق اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع لاعب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي هيلدر كوستا وطلب من الإدارة بضرورة سرعة التعاقد مع اللاعب قبل بداية البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، على أن يتم وجود بند مع أحقية الشراء بعد اتفاق مبدئي مع نادي ليدز يونايتد.

تعاقدات اتحاد جدة هذا الموسم

وكان فريق اتحاد جدة قد تعاقد مع كلًا من احمد شراحيلي من صفوف فريق الشباب، وطارق حامد من نادي الزمالك، وأخيرًا زكريا هوساوي لاعب فريق أحد.

ومن المُنتظر أن يلعب فريق اتحاد جد ضد فريق العدالة في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 26 أغسطس الجارى.