شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محمد أبو جبل يشكو النصر إلى الفيفا والسبب مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الدولي المصري محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، تقدمه بشكوى رسمية لدى الفيفا ضد نادي النصر السعودي.

وكشف محمد أبوجبل في بيان رسمي نشره اليوم السبت، أنه استقر على التقدم بشكوى ضد نادي النصر السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح محمد أبوجبل، أنه سوف يطالب بالحصول على كامل عقده، في شكواه ضد النصر السعودي، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد بتعرضه لأضرار من نادي النصر السعودي، بعدما قرر فسخ عقده مع اللاعب وعدم الاعتراف بالعقد المبرم بينهما.

وأشار أبوجبل إلى أنه سوف يطالب بالتعويض دون تنازل، وذلك بعدما أبدى حرصه على الإلتحاق بفرصة الإعداد للنصر، وقبل أن يطلب إصدار تأشيرة للدخول إلى السعودية، فوجئ بالرد من نادي النصر بأن العقد غير معترف به.

وأكد الحارس أنه طلب التسوية مع نادي النصر السعودي، يتم من خلالها حصول اللاعب على جزء من العقد، إلا أن النادي رفض ذلك وعرض مبلغ أقل، لذلك قرر اللاعب شكوى النادي.

يشار إلى أن محمد أبوجبل، رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد نهاية عقده بشكل رسمي في يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا بعدما قرر النصر عدم الاعتراف بالعقد المبرم بينهما.