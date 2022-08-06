شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد القطري يحدد موقفه من تواجد الأهلي فى كأس لوسيل أمام الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت مصادر داخل الإتحاد القطري عن عدم وجود رغبة للجنة المنظمة للمباراة على إقامة مباراة كأس لوسيل بين الهلال السعودي والأهلي المصري، يأتي ذلك بالتزامن مع إقتراب الزمالك من لقب الدوري المصري، الشئ الذي يعني مشاركته فى كأس لوسيل.

وأوضح المصدر أن المباراة ستكون تسويقية بشكل كبير، سواء أكانت المباراة تجمع بين الهلال والزمالك أم الهلال والأهلي، نظرًا لتمتع الناديين المصريين بقاعدة جماهيرية كبيرة عالميًا وفى الوطن العربي أيضًا.



المسئول الإعلامي لدولة قطر يوضح حقيقة الأمر

كشف علي الزين المسؤول الإعلامي باللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، حقيقة وجود تعديل على نظام بطولة كأس سوبر لوسيل، بعد أنباء إشتراط الهلال السعودي مشاركة الأهلي، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر.

وأكد علي الزين أن مباراة كأس سوبر لوسيل ستكون بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري ولا يوجد تغيير في ذلك، كما أرسل الإعلان الرسمي عن بطولة كأس لوسيل لإحدي القنوات المصرية، ليؤكد على الإتفاق المبرم بين الإتحاد المصري والسعودي.



الهلال السعودي يعلن عن موقفه من المباراة

أكد المتحدث الرسمي بأسم الهلال السعودي أن النادي لم يعلن عن وجود أي رغبة فى مواجهة الأهلي من عدمه فى اللقاء المنتظر بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، وأشار أنه لا يعلم الداعي من انتشار تلك الأنباء فى هذه الفترة.

وأضاف أن الفريق ليس طرف فى الأزمة الحالية، وأن العقد الرسمي بين الإتحادين السعودي والمصري، يؤكد على أن المباراة ستتم بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، معربًا عن جاهزية الفريق السعودي لأي الفريقين خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 69نقطة، فى الوقت الذي يحل فيه النادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 56 نقطة، مع تبقي ست جوالات على النهاية.