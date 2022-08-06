ترامب عن زيارة بيلوسي لتايوان: «غبية وأعطت الصين ما تبحث عنه»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، واصفا إياها بـ”الغبية”.
وقال ترامب اليوم السبت خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: “والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا يحدث هنا؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ حلمت الصين به. لقد أعطتهم العذر الذي كانوا ينتظرونه”.
وطارت رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان مساء الثلاثاء الماضي. وهي أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية، وأثارت زيارتها غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.
وأعربت بيلوسي هناك عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تغير الوضع القائم.
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