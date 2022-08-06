باسمها العربي.. «اللبنة» تدخل قائمة الأجبان في أحد أشهر القواميس الفرنسية

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت‭ ‬كلمة‭ ‬لبنة‭ (‬labneh‭) ‬قائمة‭ ‬الأجبان‭ ‬في‭ ‬الطبعة‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قاموس‭ ‬‮«‬Le Petit Robert‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير،‭ ‬الذي‭ ‬أنشأه‭ ‬بول‭ ‬روبرت‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وهي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أكلة‭ ‬اللبنة‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

الكلمة‭ ‬المشتقة‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬لبن‭ ‬العربية،‭ ‬تستخدم‭ ‬لوصف‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأجبان‭ ‬المحضر‭ ‬من‭ ‬لبن‭ (‬زبادي‭) ‬الماعز‭ ‬أو‭ ‬البقر‭ ‬أو‭ ‬الغنم،‭ ‬وتقوم‭ ‬فكرة‭ ‬تحضيره‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬اللبن‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الذي‭ ‬يحتويه‭ ‬ليصبح‭ ‬أدسم‭ ‬وأكثر‭ ‬كثافة‭ ‬وحموضة‭ ‬في‭ ‬الطعم‭.‬

ويتنامى‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬اللبنة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬رفوف‭ ‬متاجر‭ ‬غذائية‭ ‬كبرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأجبان‭ ‬العالمية‭ ‬الشهيرة‭.‬

ويقول‭ ‬الشيف‭ ‬اللبناني،‭ ‬أنطوان‭ ‬الحاج،‭ ‬إن‭ ‬اللبنة‭ ‬تتميز‭ ‬بطعمها‭ ‬الغني‭ ‬وقوامها‭ ‬القابل‭ ‬للدهن،‭ ‬وخفتها‭ ‬على‭ ‬المعدة،‭ ‬وباتت‭ ‬شهرتها‭ ‬تضاهي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأجبان‭ ‬العالمية‭.‬

ويضيف‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬اللبنة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بروتينات‭ ‬وكالسيوم‭ ‬مفيد‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬أكلها‭ ‬في‭ ‬‮«‬ساندويش‮»‬‭ (‬شطيرة‭)‬،‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الغربية‭ ‬والفرنسية‭ ‬وباتت‭ ‬اللبنة‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬مكوناتها‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الحاج،‭ ‬يعود‭ ‬منشأ‭ ‬أكلة‭ ‬اللبنة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬بلاد‭ ‬الشام،‭ ‬و»تحديدا‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تنتشر‭ ‬تربية‭ ‬الأغنام‭ ‬والماعز‭ ‬والأبقار،‭ ‬وكان‭ ‬يلجأ‭ ‬أهالي‭ ‬الريف‭ ‬والقرى‭ ‬ورعاة‭ ‬المواشي‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬فائض‭ ‬إنتاجهم‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬واللبن‭ ‬عبر‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬اللبنة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬قطعة‭ ‬خيش‭ (‬قماش‭ ‬مخرم‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تحتمل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬دون‭ ‬تبريد‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تموينها‭ ‬لفترات‭ ‬أطول،‭ ‬يمكن‭ ‬حفظ‭ ‬اللبنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكويرها‭ (‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬كرات‭) ‬صغيرة‭ ‬وغمرها‭ ‬بالزيت‮»‬‭. ‬واشتهر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬المزررة‮»‬‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬أي‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬شكل‭ ‬الأزرار،‭ ‬و»المدعبلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬و»المكعزلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬والاسم‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬‮«‬لبنة‭ ‬الكرات‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬إعداد‭ ‬اللبنة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬سهل‭ ‬جدا،‭ ‬إذ‭ ‬يكفي‭ ‬سكب‭ ‬اللبن‭ ‬في‭ ‬الكيس‭ ‬القماشي‭ ‬وإضافة‭ ‬الملح‭ ‬إليه،‭ ‬ثم‭ ‬ربطه‭ ‬ووضعه‭ ‬فوق‭ ‬مصفاة،‭ ‬أو‭ ‬تعليقه،‭ ‬وانتظار‭ ‬أن‭ ‬تصفى‭ ‬المياه‭ ‬منه‭ ‬لنحو‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬