اخبار الخليج – النائب الانصاري: البحرين قدمت نموذجا مثالياً ومتكاملاً في آلية التعامل مع الجائحة

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد يوسف الأنصاري أن حلول مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في معدل التعافي وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فايروس كورونا «كوفيد – 19» لشهر يوليو 2022، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وذلك من خلال وضع الخطط والتنفيذ الاحترافي والسريع، موضحاً أن البحرين قدمت نموذجا مثالياً ومتكاملا في آلية التعامل مع الجائحة سواء من الجانب الصحي او الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشاد الانصاري بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني والتي ساهمت في السيطرة على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية في مختلف القطاعات والبدء في التعافي في مختلف المجالات، مشيراً الى ان حلول البحرين في المرتبة الاولى للتعافي من فيروس كورونا يأتي كنتيجة لما قام به الفريق الوطني من توفير اللقاحات وبشكل مجاني على الجميع مواطنين ومقيمين والذي يأتي كتأكيد على النهج الإنساني الذي تسير عليه مملكة البحرين.

وأشار إلى هذا النجاح جاء نتيجة لتسخير كافة الجهود والامكانيات تحت تصرف فريق البحرين والمسؤولية والاحترافية التي عمل بها الفريق الوطني، مؤكدا أن البحرين عملت على تقديم كافة الإجراءات المطلوبة من خلال الفحص للكشف عن الاصابات وتتبع المخالطين، اضافة الى اصدار اللوائح والارشادات للتعامل مع الحالات بما يقتضي.

وأكد الانصاري أن وعي شعب البحرين وتكاتفه مع الفريق الوطني بروح فريق البحرين أسهم في السيطرة على الوباء وعودة الحياة كما كانت والعودة لمعدلات النمو الاقتصادي، اضافة الى تقليل حالات الوفاة وارتفاع حالات التعافي، مشيداً بالعمل الاحترافي والمهني الذي يقوم به الفريق الوطني.