اخبار الخليج – الجنسية والجوازات :تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة فرعي مدينة عيسى والمحرق

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة بالمجمع الأمني في المحرق ومدينة عيسى، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 اغسطس 2022م، لتصبح ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى السابعة مساءً، وذلك لخدمات إدارة التأشيرات والإقامة وإدارة الجوازات.

وتذكّر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة المراجعين الكرام إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر تطبيق MAWAEID عند الحاجة لمراجعة أحد مراكز الخدمة، أما في حال وجود أي استفسار فيمكن التواصل مع مركز الاتصال على هاتف رقم 17077077، أو البريد الإلكتروني [email protected]

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