السعودية بـ”الأبيض” ضد مصر في نهائي كأس العرب للشباب

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عقد اليوم السبت، في مدينة أبها، الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباراة الغد بين منتخبي السعودية ومصر في نهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022.

واعتمدت اللجنة المنظمة للبطولة قوائم وألوان المنتخبين، بالإضافة إلى الاطّلاع على الترتيبات الخاصة بالمباراة والتتويج.

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني السعودي الزي الاحتياطي باللون الأبيض، فيما يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي القميص الأحمر.

وصعد المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا بعد فوزه بخماسية أمام نظيره الفلسطيني بدور نصف النهائي، فيما صعد المنتخب المصري بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الجزائر.



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Source akhbaar24

