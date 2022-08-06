موهبته اجتذبت فنانة خليجية.. مواطن رسام يحول أغاني الفنانين إلى قصص مصورة (فيديو)

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استغل الرسام الشاب الرقمي فهد عبدالعزيز، موهبته في الرسم الرقمي بتحويل أغاني الفنانين إلى قصص مصورة، تختصر الحكاية في بضع لوحات يرسمها عبر ريشته الرقمية.

وأوضح عبدالعزيز لـ “أخبار 24“، أن لديه الكثير من الطموحات في الرسم والفن بشكل عام، وتحديداً الرسوم المتحركة “الأنيميشن”، والتي يحاول استغلالها في تصميم فيديوهات لأشهر أغاني الفنانين التي نالت استحسان الجمهور.

وأكد أنه يميل أكثر للرسم الرقمي؛ كونه سهل التعلّم، كما أنه يتميّز بعدة خصائص، منها توفر جميع الإمكانيات للتصميم والتعديل والتنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في المجال التجاري، وتحويل الهواية إلى مصدر دخل، سواء في تصميم شعارات العلامات التجارية، أو الرسوم المتحركة.

وأشار الرسام الذي لاقت أعماله إشادة من الفنانين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه استقبل قبل فترة طلباً من فنانة خليجية لتصميم ورسم فيديو لأحد أعمالها، تراوحت مدته 3 دقائق تقريباً بمقابل أكثر من 3000 ريال.

وحث عبدالعزيز من يمتلكون هواية الرسم، على استغلال هذه الموهبة، وتحويلها لمصدر دخل إضافي، مع الاهتمام بتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم بشكل مستمر.

موهبته اجتذبت فنانة خليجية.. مواطن رسام يحول أغاني الفنانين إلى قصص مصورةhttps://t.co/SFOstYkswK pic.twitter.com/1eKgGqe7tE



— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)

موهبته اجتذبت فنانة خليجية.. مواطن رسام يحول أغاني الفنانين إلى قصص مصورةhttps://t.co/SFOstYkswK pic.twitter.com/1eKgGqe7tE — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) August 6, 2022

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Source akhbaar24

