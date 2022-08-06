القبض على 6 أشخاص ظهروا في مشاجرة مع حارس أمن بالدمام

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المناطق_الدمام

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة مع حارس أمن في أحد المجمعات التجارية.

وأوضح الأمن العام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتغريدات القصيرة؛ أنه جرى توقيف هؤلاء الأشخاص وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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Source almnatiq

