“شرطة الدمام”: القبض على 6 أشخاص ظهروا في فيديو مشاجرة مع حارس أمن في أحد المجمعات

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أعلنت شرطة الدمام، اليوم (السبت)، القبض على 6 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو في مشاجرة مع حارس أمن في أحد المجمعات التجارية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

