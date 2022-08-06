بث مباشر.. مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

︎ . المناطق ـ متابعات انطلقت مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان فريق تشيلسي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 74 نقطة، حصدها من 38 مباراة، بعدما حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في 11، وهزم في 6 مواجهات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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