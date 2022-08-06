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بث مباشر.. مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

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انطلقت مباراة وإيفرتون في 2022-2023 على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق تشيلسي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 74 نقطة، حصدها من 38 مباراة، بعدما حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في 11، وهزم في 6 مواجهات.

 

 

 

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Source almnatiq


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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