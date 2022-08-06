︎
.
المناطق – متابعات
أعلنت وزارة دفاع تايوان أن الجيش الصيني أرسل 20 طائرة و14 سفينة عسكرية نحو الجزيرة في اليوم التالي من مناوراته الواسعة النطاق حول تايوان.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها الرسمية على “تويتر” أن الصين أرسلت 4 مقاتلات من طراز “J-11” و4 مقاتلات من طراز “J-16” و10 مقاتلات من طراز “سو-30″، بالإضافة طائرة النقل العسكرية الثقيلة من طراز “Y-20 “، وطائرة واحدة مضادة للغواصات من طراز “Y-8”.
وأضاف البيان أن تايوان بعثت دورية جوية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وانطلقت المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية حول تايوان في الخميس الماضي، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر 20 طائرة و14 سفينة عسكرية صينية تتحرك لـ تايوان.. والأخيرة تنشر الأنظمة المضادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.