المدرب خليل الزياني يتحدث لـ”سبورت 24″ عن تألق المنتخبات السعودية قبل نهائي كأس العرب للشباب

︎

.



تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم سابقًا، وعميد المدربين السعوديين، خليل الزياني، عن تطور المنتخبات الوطنية بداية من الفريق الأول، إلى فريق الشباب، الذي يستعد لمباراة نهائي كأس العرب، أمام المنتخب المصري غدا الأحد.

وقال خليل الزياني، في حوار خاص إلى “سبورت 24“: “في البداية يجب أن نؤكد أن المنتخب الوطني الأول اجتاز التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بكل جدارة واستحقاق، حتى تأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر”.

وأوضح “الزياني”: “نأمل من لاعبي المنتخب الوطني الأول تقديم الأفضل في شكل صورة واضحة عن الكرة السعودية التي تطورت بشكل كبير، في ظل دعم الاتحاد السعودي ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي أولى اهتماما كبيرا في دعم الأندية ماديا ومعنويا”.

وتابع: “عمل وزارة الرياضة في قطاع الأندية، هو من ساعد مدرب المنتخب الوطني في اختيار أفضل العناصر من الأندية، لذلك الأخضر دائما يشرفنا في المحافل الدولية من ناحية المستوى الراقي والنتائج، ونأمل في تقديم الأفضل في كأس العالم”.

وعن تأهل منتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي، إلى نهائي بطولة كأس العرب، ذكر خليل الزياني: “القدارت التدريبية الشابة الوطنية، شقت طريقها بتصاعد وبنتائج إيجابية وبالثقة في النفس وهذا يعطي للكرة السعودية زخم شديد للاعتماد على هذه القدرات وأتمنى لهم كل التوفيق”.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، ضرب موعدًا في نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب أمام نظيره المصري مساء يوم غدٍ الأحد.

وصعد المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا بعد فوزه بخماسية أمام نظيره الفلسطيني بدور نصف النهائي، فيما صعد المنتخب المصري بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الجزائر.

وكان اسم خليل الزياني، اطلق على أحد شوارع حي المزروعية بالدمام وهو الحي الذي يقطنه المدرب. ويعد إطلاق اسم الزياني على أحد شوارع الدمام كأول رياضي في المملكة يحظى بهذا التكريم، تخليداً لإنجازاته غير المسبوقة مع المنتخب السعودي بعدما نجح في قيادته لتحقيق بطولة كأس آسيا 1984 والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 1984.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

