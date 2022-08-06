“الشباب” يُعلن تشكيله لودية “سيلتا فيغو” الإسباني

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أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم (السبت) أمام نظيره سيلتا فيغو الإسباني.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الشباب كالتالي: كيم سيونج جيو، متعب الحربي، حسان تمبكتي، ألفريد ندياي، فواز الصقور، كريتشوفياك، إيفر بانيغا، نواف العابد، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

وتُلعب المباراة على استاد بالايدوس بمدينة “فيغو” ضمن كأس بطولة كينوتشو Quinocho التذكارية السادس والعشرين



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Source akhbaar24

