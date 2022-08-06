القبض على 3 مواطنين لتعمدهم إتلاف جهاز رصد آلي

جدة.. 243 مليون إيجارات لـ 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه تم دفع الإيجار لما يزيد عن 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 08 محرم 1444 هـ 08 محرم 1444 هـ

السفارة في النمسا: نتابع ملابسات حادث مروري تعرضت له عائلة سعودية قالت السفارة السعودية في النمسا إنها تتابع ملابسات الحادث المروري التي تعرضت له عائلة سعودية، ونتج عنه وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 محرم 1444 هـ 07 محرم 1444 هـ

سحب تراخيصَ 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاطَ 17 مكتبًا أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتبًا لمدة شهرين كعقوبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 محرم 1444 هـ 07 محرم 1444 هـ

ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (30) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 06 محرم 1444 هـ 06 محرم 1444 هـ

القبض على شخص بحوزته 55 كيلو جراماً من القات قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (55) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 06 محرم 1444 هـ 06 محرم 1444 هـ

الجوازات تصدر 6501 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة العمل أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (6501 ) قراراً إدارياً خلال شهر ذي الحجة (1443 هـ)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 محرم 1444 هـ 06 محرم 1444 هـ

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