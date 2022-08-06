تعليمات من سرايا القدس لجميع قواتها بالاستعداد للساعات المقبلة  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أصدرت سرايا القدس تعليمات لجميع القوات في الميدان بالجهوزية التامة وانتظار التعليمات الجديدة.

وقالت سـرايا القدس: “أمر تنفيذي من القيادة لجميع القوات العاملة في الميدان وعلى رأسها القوات الخاصة ووحدات النخبة بالعمل بإيعاز الجهوزية حتى استلام التعليمات المعمول بها مسبقاً وفق ما هو مخطَط”.

وتنفذ سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي عمليات قصف صاروخي متواصلة على مدن وتجمعات إسرائيلية في إطار ردها على اغتيال القيادي في السرايا تيسير الجعبري.

وفي تصريح لـ”شبكة قدس”، قال عضو المكتب السياسي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن:”المعركة لا زالت في بدايتها والسـرايـا لم تُكمل ردها، وهذه معركة الشعب الفلسطيني كله، وهناك جهات أممية ومصرية تحاول استكشاف فرص التهدئة، لكن نؤكد أن المعركة مستمرة”.