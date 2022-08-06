الأخضر الأولمبي يختتم معسكر بوردور

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، السبت معسكره في مدينة بوردور التركية، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية «قونية 2021» التي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس الجاري.

وأدى لاعبو الأخضر الأولمبي تدريبات صباحية، تحت إشراف سعد الشهري مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب محمد الرشيدي الذي تم استدعاءه للمشاركة مع المنتخب في البطولة، بديلًا عن اللاعب أيمن يحيى الذي تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

وغادرت بعثة المنتخب الأولمبي فور نهاية التدريبات من مدينة بوردور إلى مدينة كونيا، استعدادًا لخوض منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الإسلامية.

من جهة أخرى، أعادت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإسلامية جدولة منافسات لعبة كرة القدم، بعد انسحاب منتخب إيران، حيث تقرر أن يفتتح الأخضر الأولمبي مبارياته بمواجهة منتخب أذربيجان، الإثنين، في حين سيلاقي منتخب المغرب، الأربعاء المقبل.