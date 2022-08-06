الخارجية الليبية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال .
ودعت وزارة الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، مجددة تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
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