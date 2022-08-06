توضيح من «تقويم التعليم» بشأن اختبارات الكفايات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبارات الكفايات الرقمية تعقد طوال العام. جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها “العناية بالمستفيدين”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مود اختبار الكفايات. وأجابت الهيئة، بقولها “إن الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة”. أخبار قد تهمك وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الأهداف والفوائد من دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP. وقالت هيئة تقويم التعليم، عبر حساب “العناية بالمستفيدين، إن فوائد مزايا دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP تشمل ما يلي: 1- التقديم على أقسام اللغة الإنجليزية 2- الالتحاق ببرامج لغة إنجليزية تتناسب مع مستوى الطالب 3- الإعفاء من مقررات لغة إنجليزية في برنامج دراسي 4- متطلب للتقديم على برنامج دراسات عليا 5- الالتحاق ببعض الكليات العسكرية 6- لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة 7- لتطوير الراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجازة اللغة الإنجليزية

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