كيف يمكن الحصول على دعم باقات سكني الجديدة ؟

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح صندوق التنمية العقاري، أنه تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد أحد الحلول الاختيارية بالتوازي مع برنامج القرض العقاري المدعوم.
جاء ذلك في رد من الصندوق، عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، في “تويتر”، على سؤال مغرد وجه سؤالا قال فيه “كيف يمكن الحصول على دعم باقات السكني الجديدة ؟”.
وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله “أنه بهدف تنويع خيارات الدعم السكني للمستفيدين، تم إطلاق باقات الدعم السكني التي تُعد أحد الحلول الاختيارية بالتوازي مع برنامج القرض العقاري المدعوم”.
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وأضاف الصندوق العقاري “أنه يمكن للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد ويصل إلى ١٠٠ ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية”.
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