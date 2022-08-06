حساب المواطن يكشف موعد التسجيل مجدداً في البرنامج لأصحاب الحسابات المحذوفة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج حساب المواطن عن آلية التسجيل مجدداً في البرنامج بعد حذف الحساب القديم.

وقال البرنامج أنه لا يمكن تسجيل من الخليج 365 له التسجيل في البرنامج مجددًا قبل مرور 30 يومًا من حذف الحساب القديم.

ويأتي توضيح البرنامج ردًا على سؤال من أحد المستفيدين حيث تم حدوث خطأ في الإدخال وتم تقديم اعتراض وبعدها حذف الحساب.