الكويت تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دانت دولة الكويت العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن هذا العدوان يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.