محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
دانت دولة الكويت العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن هذا العدوان يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.