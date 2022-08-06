اخبار الخليج – شرطة الجنوبية: القبض على شخص قام بالاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة اتصال من سيدة بحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من القبض على شخص (49 عاما)، قام بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة اتصال من سيدة بحرينية (63 عاما)، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي اربعين ألف دينار بحريني.

وأوضحت المديرية أنه فور تلقي بلاغاً بالواقعة، باشرت على الفور عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه، حيث تبين أنه من اصحاب السوابق، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

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