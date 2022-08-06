شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الشباب وسيلتا فيجو في كأس كينوتشو والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض “السعودية سبورت 365”، موعد المباراة الودية التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، ونظيره سيلتا فيجو الإسباني، في كأس كينوتشو.

موعد مباراة الشباب السعودي وسيلتا فيجو الودية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي ونظيره سيلتا فيجو الإسباني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

نادي سيلتا فيجو الإسباني، قام بدعوة نادي الشباب السعودي، لإقامة مباراة ودية تذكارية.

وتقام هذه البطولة للمرة 26، حيث أقيمت 25 مرة تاريخيًا، حيث أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، سيكون أول نادٍ عربي وآسيوي يشارك في هذه البطولة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، مسيرته في الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بمواجهة الباطن، يوم 26 أغسطس.

القناة الناقلة لمباراة الشباب وسيلتا فيجو

وتنقل المباراة على قناة “سيلتا فيجو” الإسبانية الرسمية على موقع يوتيوب.