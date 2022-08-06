مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 123 طناً من السلال الغذائية في مدينة مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 123 طناً و371 كيلوجراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 6,918 فرداً. ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

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