محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت الجهات الأمنية بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم على 3 مواطنين لتعمدهم إتلاف جهاز رصد آلي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية بمحافظة البكيرية تقبض على 3 أشخاص لتعمدهم إتلاف جهاز رصد آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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