اخبار الخليج – بشعار «الحسين نهج السماء».. حملة الحسين للتبرع بالدم تنطلق في عامها الـ 24

تنطلق يوم غدًا الأحد 7 أغسطس 2022 النسخة الرابعة والعشرين من حملة الإمام الحسين (ع) للتبرع بالدم تحت شعار «الحسين نهج السماء» بتنظيم جمعية النعيم الخيرية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي ل‍فيروس كورونا (كوفيد – 19) وذلك في مركز شباب النعيم.

وتستمر الحملة على مدى يومي الأحد والأثنين (7 و 8 أغسطس 2022) وقد أقتصرت الحملة للعام الثالث على التوالي على الرجال، وحجز المواعيد عن طريق الموقع الإلكتروني للحملة:

http://www.hussainbloodbank.org/booking/

والذي شهد خلال سويعات من الإعلان عن فتح المواعيد نفاد جميع الموعيد الإلكترونية للحملة، وهو مؤشر يعكس روح البذل والعطاء المتأصلة في المتبرعين الذين يحرصون سنويًا على المشاركة في هذه الحملة.

وقد وضعت الحملة شروط عامة يجب توافرها في المتبرع وهي كالتالي:

1- لائق صحياً

2- أن يلتزم بلبس كمام الوجه

3- أن لا يكون قد أصيب بمرض كورونا خلال 3 أشهر الماضية

4- أن لا يكون مخالطاً لمصاب بمرض كورونا أو عليه حجر صحي خلال 30 يوماً من التبرع.

جدير بالذكر أن حملة الإمام الحسين (ع) للتبرع بالدم تأسست في التاسع من محرم 1421هـ الموافق 15 إبريل 2000م، بتظافر جهود أهالي منطقة النعيم وبتنظيم جمعية النعيم الخيرية (صندوق النعيم الخيري سابقاً) ووزارة الصحة من أجل دعم مخزون بنك الدم المركزي، متخذة من نهضة الإمام الحسين (ع) نبراسًا مضيئًا في دروس البذل والعطاء الإنساني، وقد رفدت الحملة بنك الدم المركزي حتى عامها الثالث والعشرين بـ 14966 كيس دم، وللمزيد من الصور والمعلومات يمكنكم متابعة حساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي في انستغرام @ihbdc.