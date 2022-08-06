محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ المهاجمان الأوروغوياني داروين نونييس والمصري محمد صلاح فريقهما ليفربول من خسارة مفاجئة أمام مضيفه فولهام العائد الى الدوري الانكليزي لكرة القدم، بتسجيلهما هدفي التعادل 2-2 السبت على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن ضمن المرحلة الاولى.
دخل ليفربول المباراة منتشياً باحرازه درع المجتمع بنتيجة لافتة على مانشستر سيتي 3-1 غريمه التقليدي في السنوات الاخيرة السبت الماضي، لكنه خرج بأقل الخسائر بعد عرض متواضع على مدى الدقائق التسعين.
وهي المرة السادسة تواليا التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نونييس وصلاح ينقذان ليفربول من الخسارة أمام فولهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.