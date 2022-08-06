نونييس وصلاح ينقذان ليفربول من الخسارة أمام فولهام

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ المهاجمان الأوروغوياني داروين نونييس والمصري محمد صلاح فريقهما ليفربول من خسارة مفاجئة أمام مضيفه فولهام العائد الى الدوري الانكليزي لكرة القدم، بتسجيلهما هدفي التعادل 2-2 السبت على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن ضمن المرحلة الاولى.

دخل ليفربول المباراة منتشياً باحرازه درع المجتمع بنتيجة لافتة على مانشستر سيتي 3-1 غريمه التقليدي في السنوات الاخيرة السبت الماضي، لكنه خرج بأقل الخسائر بعد عرض متواضع على مدى الدقائق التسعين.

وهي المرة السادسة تواليا التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول.