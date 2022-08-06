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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموظف محل في لاس فيغاس أثناء مواجهته للصوص اقتحموا المحل الذي يعمل به. وأظهر الفيديو الموظف وهو يواجه اللصوص بشجاعة ويمسك بأحدهما ويوجه له طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده. وتمكن الأخر من الهرب فيما لم يعرف مصير الشخص المصاب . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. موظف يواجه لصوصا اقتحموا محله في لاس فيجاس ويوجه لأحدهما طعنات قاتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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