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أعلن نادي أبها، اليوم (السبت)، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي.

وأعلن نادي أبها، في وقت سابق من اليوم، توصل مجلس إدارته لاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي مع حارس المرمى السويسري نوام باومان بعد التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي أبها، عبر بيانه إلى أن فسخ التعاقد يعود لظروف قهرية تمر بها زوجته من استمراره مع النادي.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. “أبها” يُعلن ضم الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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