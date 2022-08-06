“الأحياء العشوائية” بجدة: دفع الإيجار لـ 14 ألف أسرة من ساكني الأحياء العشوائية بقيمة 243 مليون ريال

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أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه تم دفع الإيجار لأكثر من 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي.

وأوضحت اللجنة أن الدولة تقدّم حُزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولين بالتنظيم، منها توفير السكن المؤقت، ودفع الإيجار الذي استفاد منه 14.1 ألف أسرة.

كما تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان تلك الأحياء عبر برامج التمكين الموجهة لهم، وقُدمت 86 ألف خدمة شملت السلال الغذائية، وسقيا الماء، والوجبات، والأدوية، وحليب الأطفال، ونقل العفش.

يذكر أن التسكين يشمل 3 فئات: الأسر الضمانية من الساكنين في الأحياء العشوائية، وخصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة نهاية 2023م، والثانية من أصحاب المنازل الساكنين المُزالة ممن لديهم صكوك، واستأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين تسلمهم مبالغ التعويضات.

الفئة الثالثة: المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك وتتم دراسة حالتهم؛ ومن ثم تسكينهم، وسوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزالة خلال الفترة المقبلة.



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Source akhbaar24

