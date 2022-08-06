“الدفاع المدني” يوصي بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول

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أوصى المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران، الرائد عبدالخالق القحطاني، بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لما في ذلك من مخاطر تهدد حياة الأشخاص.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه يوصى بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية؛ لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول.

وأشار إلى أنه يُنصح بالابتعاد تماماً عن الأودية وعدم الاقتراب منها، أو السباحة فيها، تفادياً للمستنقعات والحفر والبرك التي تتكون بفعل الأمطار الغزيرة، محذراً من السباحة في هذه المواقع، والتي قد تحتوي على طمي قد يكون سبباً في تعلق الأشخاص.

فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة نجران الرائد عبد الخالق القحطاني: نوصي بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/F1t2ucRCpU



— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة نجران الرائد عبد الخالق القحطاني: نوصي بالابتعاد عن الأودية والمستنقعات المائية لاحتوائها على حيوانات سامة جرفتها السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/F1t2ucRCpU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022

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Source akhbaar24

