شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف مثير للجدل من مصطفى فتحي يشعل غضب مسؤولي التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار النجم المصري مصطفى فتحي المحترف في صفوف التعاون السعودي، الجدل بسبب تصرفه الأخير قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان من المنتظر أن يتجه مصطفى فتحي رفقة الفريق إلى معسكر هولندا المقرر إقامته تمهيدا للاستعداد لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وضمت قائمة التعاون اسم مصطفى فتحي وكان من المنتظر أن يتجه من القاهرة إلى امستردام مباشرة إلا أن اللاعب لم يظهر في معسكر الفريق حتى الآن.

مصطفى فتحي يغيب عن معسكر الفريق بهولندا

وشارك فريق التعاون أمس في مباراة ودية أمام الوصل الإماراتي وانتهت بخسارة التعاون بنتيجة 2-1 ولم يشارك اللاعب بالمباراة مما اثار شكوك الجميع حول موقف اللاعب.

وتؤكد بعض المصادر داخل نادي التعاون أن السبب الحقيقي وراء تغيب مصطفى فتحي عن معسكر الفريق السعودي هو وجود بعض المشاكل في التأشيرة الخاصة به.

غضب داخل التعاون بسبب مصطفى فتحي

في المقابل، اشتعل غضب البعض داخل النادي السعودي حيث يرى البعض أنها محاولة من اللاعب لإجبارة إدارة الفريق على قبول عرض الأهلي المصري بالقوة خاصة بعد أن ارتط اسم مصطفى فتحي بالعودة لمصر عن طريق المارد الأحمر.

يذكر أن التعاون السعودي سيفتتح مسيرته هذا الموسم بمباراة قوية أمام الفتح خارج الديار على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم السبت الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

