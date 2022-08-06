شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة عالمية.. الكشف عن لاعب النصر الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، حسمت صفقة دفاعية عالمية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب النصر في التعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق، تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، الذي تعاقد معه النادي للمنافسة على الألقاب.



تعاقدات النصر للموسم الجديد



وكان العالمي تعاقد في وقت سابق، مع الحارس الكولومبي العالمي دافيد أوسبينا، كما ضم كل من الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، والبرازيلي لويس جوستافو، بالميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، عن هوية، الصفقة العالمية الجديدة، في نادي النصر، حيث أكد أن الصفقة في خط الدفاع.



النصر على أعتاب صفقة عالمية بالدفاع



وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر بعد التعاقد مع مدرب وحارس وظهير عالميين، حسمت إدارة آل معمر، صفقة مدافع عالمي".

واكتفى المريسل بالتتويه عن مركز الصفقة، دون الإفصاح عن اسمه، وسط أنباء قوية تؤكد اقتراب الأمريكي جون بروكس نجم فولفسبورج الألماني السابق، من اللعب لصفوف العالمي.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن إدارة نادي النصر اقتربت من التعاقد مع الدولي الأمريكي جون بروكس، خلال الموسم الجديد.

النصر يعرض 3 ملايين دولار على بروكس للتوقيع

وتابعت: "النصر في مفاوضات متقدمة للغاية مع اللاعب الأمريكي، حيث قدم له العالمي عرض مقابل 3 ملايين دولار نظير التوقيع".

وأضافت: "النصر يريد تدعيم خط دفاعه، عن طريق ضم جون بروكس، الذي سبق له وأن لعب في صفوف هيرتا برلين وفولفسبورج في الدوري الألماني، ويتواجد من غير نادي حتى الآن بعد رحيله عن فريقه".

النصر يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة الوحدة

ويستعد النصر، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الوحدة، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، في 27 أغسطس الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض.